Vlci od Máchova jezera se stahují k Praze, jednoho na D10 srazilo auto

Tak blízko Praze se v novodobé historii vlk ještě nikdy neobjevil. „Za jednu noc uběhne klidně desítky kilometrů, takže mě to nepřekvapuje. S velkou pravděpodobností to bylo loňské či předloňské mládě, které se oddělilo od původní smečky a hledalo si nová teritoria,“ poznamenal zoolog Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko - Máchův kraj Petr Lumpe.

Vlk vážil 40 kilogramů a podle ředitele CHKO Ladislava Pořízka byl v perfektním zdravotním stavu. „Byl to kvalitní samec dobré stavby těla, překrásně zatučněný, zdravý,“ zdůraznil Pořízek.

Vlk běžel přímo proti autu

Zvíře přebíhalo dálnici D10. Šanci, že se mu řidič vyhne, snížil sám vlk tím, že běžel v jízdním pruhu přímo proti vozidlu. Srážku nemohl přežít. Jeho tělo teď zkoumá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Jeden z vlků nepřežil setkání s první dálnicí, kterou na své pouti potkal.

Případ vyvolal otazníky nad tím, kam až dokážou vlci žijící v okolí Ralska migrovat. Podle odborníků je předčasné vyvozovat závěry.

„Je nejpravděpodobnější, že vlk pocházel z nejbližší smečky, která se pohybuje v okolí Ralska. Ovšem může to být zvíře klidně z Polska nebo Německa, které si hledalo nový domov. Víc budeme vědět, až budou provedeny genetické analýzy a naši kolegové srovnají genotyp s dalšími vlky z Česka, z Německa a Polska,“ vysvětlil odborník na divoké šelmy Miroslav Kutal z Hnutí Duha.

Dálnice jsou pro zvířata pastí

Zoolog Petr Lumpe věří, že vlci se mohou směrem k Praze pohybovat. „Nevidím na tom nic divného. Vlka několikrát spatřili u Mělníka, to je také poměrně blízko Prahy. V Lužici, odkud původní čeští vlci pocházejí, si také zvykli na kulturní krajinu ovlivněnou těžbou, nevím, proč by se nepřizpůsobili i u nás,“ podotkl Lumpe.

Případ sraženého vlka ale poukázal i na jiný neřešený problém. Dálnice vytvářejí v krajině bariéry neprůchodné pro zvěř. Ladislav Pořízek míní, že Česko je v oblasti zajištění zvířecích podchodů nebo mostů zaostalé.

„Nejefektivnější je plot kolem dálnice, který zvěř svede až na místo, kde je pod dálnicí tunel nebo most, kudy může přejít. To u nás téměř neexistuje. Přitom to nemusí být jednoúčelová stavba jen pro zvěř, stačí udělat nadjezd z nějaké málo frekventované silnice, v němž bude vyhrazen několikametrový pruh pro zvířata,“ vysvětluje šéf CHKO Kokořínsko.

