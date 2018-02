Vlci dál zabíjejí ovce, Liberecký kraj už stáli přes 150 tisíc korun

„Vlků přibývá a zdá se, že se jim v kraji daří. Především na Českolipsku v oblasti Doks a Kokořínska,“ vysvětlil zvyšující se částku krajský radní Jiří Löffelmann.

Zatímco ještě v roce 2016 vyplatil kraj chovatelům za škody způsobené vlky 34 tisíc korun, loni to už bylo 115 tisíc.

Aktuálně kraj zaplatí za zabití ovcí na Českolipsku 25 tisíc korun. Z toho půjde devatenáct tisíc chovateli v Provodíně, kterému vlci usmrtili v září šest jehňat a šest tisíc do Brenné u Zákup. Tam vlk zabil chovného berana.

„Peníze dostává kraj prostřednictvím ministerstva financí a jako problém to proto nevnímáme. Pravdou je, že chovatelé to asi vidí jinak. Stojí je to pak čas a energii a ke zvířatům mají vztah. Proto chápu, že tu vlky nevidí rádi, i když peníze dostanou zpět,“ dodal Löffelmann.

Vlci do Máchova kraje nepatří, tvrdí chovatelka

„Rozrůstání smečky se mi nelíbí. Do Máchova kraje, kde se farmaří a jsou tu půl roku desítky tisíc turistů, rozhodně nepatří. Pro celou oblast je to riziko,“ řekla před časem chovatelka Lenka Říhová.

Vlci jí na podzim zabili šest ovcí a nezastavila je ani ohrada z pletiva kombinovaná s elektrickým ohradníkem.

„Lidé se rozhodně bát nemusejí, vlci jsou plachá zvířata a na člověka by nezaútočili,“ upozornil radní.

Výskyt vlků byl poprvé na území kraje potvrzen v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj roku 2014. Od té doby se tam rozmnožují.

Loni na konci zimy smečka tvořená párem a jeho potomky čítala v Máchově kraji osm jedinců. Na jaře měla čtyři mladé. Vlci se ale vyskytují už i v Lužických nebo v Jizerských horách.