Liberečtí volejbalisté přišli o první místo, ženy smetly Fénix

Sobotní extraligové volejbalové odpoledne v hale Dukly začalo pro liberecké barvy výtečně. Ženy v utkání 13. kola doslova zničily poslední Fénix Brno 3:0, když Moravankám dovolily dohromady uhrát pouhých 38 bodů, a v tabulce nejvyšší soutěže si upevnily pátou příčku.

„Celý zápas jsme zvládli koncentrovaně a bez komplikací,“ pochvaloval si Libor Gálik, trenér volejbalistek Dukly Liberec.

Po jednoznačné bleskové záležitosti v ženském podání přišlo na řadu velké pětisetové drama, v němž domácí liberečtí hráči nakonec podlehli Karlovarsku před skvělou kulisou téměř vyprodaného hlediště 2:3.

„První čtyři sety byly naprosto vyrovnané a tahalo se to až do koncovek bod po bodu. V utkání bylo hodně dlouhých výměn, protože se dobře bránilo na obou stranách a divácky to byl velice atraktivní zápas,“ popsal liberecký kouč Michal Nekola.

Do rozhodujícího tie-breaku však vstoupilo Karlovarsko mnohem lépe, vedlo 4:0 a náskok do konce pátého setu ještě navýšilo.

„Nezachytili jsme začátek a už jsme to nedotáhli. Jediné, v čem bylo Karlovarsko ve statistikách výrazně lepší, byl servis. Soupeř z něho získal patnáct přímých bodů, z toho jen sám Rejlek, který přitom nastoupil až do druhého setu, jich zaznamenal osm, a my celkově jen devět,“ konstatoval Michal Nekola.

V liberecké sestavě citelně chyběl slovenský smečař Tomáš Kriško. I přes sobotní absenci stále nejlépe podávající hráč extraligy si totiž v prosinci v odvetě Poháru CEV v bulharském Burgasu vážně poranil koleno. „Problém je s postranním vazem. V pondělí bychom se měli po konečném vyšetření dozvědět přesnou diagnózu a přibližnou dobu léčení. Každopádně to ale bude delšího rázu,“ hlásil po utkání Nekola.