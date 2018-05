Korunám stromů na dosah. Nová vratislavická knihovna bude ve věži

Původní i nová stavba mají vytvořit propojený urbanistický celek. „Projekt je vyčíslený na 48,6 milionu korun včetně vybavení. Pustíme se do něj, pokud nám vyjde dotace z Integrovaného plánu rozvoje území. Věřím ale, že s žádostí uspějeme,“ uvedl vratislavický starosta Lukáš Pohanka.

Autorem projektu je architekt Jiří Janďourek, spoluautor přestavby nového libereckého magistrátu nebo rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu.

V domě bude spolkové a komunitní centrum

Radnice už od církve za 4,5 milionu korun odkoupila zchátralou třípodlažní budovu se zahradou. Stojí nad současným kulturním centrem v ulici Nad Školou.

Z domu bez využití se má stát spolkové a komunitní centrum. „V bezbariérovém domě by mělo být zázemí pro všechny organizace ve Vratislavicích, je jich tu hodně. Počítá se třeba i se sociální poradnou. Lidé by tam měli najít pomoc a cestu, jak se dostat například z dluhové spirály,“ nastínil starosta Pohanka.

Celé okolí architekt Janďourek urbanisticky proměnil a dotvořil. Před starým domem vyprojektoval předprostor s posezením, kterým se sestoupí do podzemních částí. „Nahoře jsme se snažili vrátit historickému domu původní ráz,“ nastínil Janďourek.

Naopak vedlejší knihovna má být ryze moderní stavbou. Půjde o jakousi otevřenou věž s vnitřním atriem. Mimo jiné nabídne průhledy do zeleně parku. Součástí stavby je i podzemní sál s travnatou střechou. „Tlačenice“ by mohla vznikat zejména u okna ve třetím nadzemním podlaží, kde výhled do parku umocní nakloněné pódium určené k příjemnému posezení.

Domy propojí prosklený průchod

Oba domy propojí ve výšce prosklený průchod, mezi stavbami tak lidé budou moci volně procházet.

Vratislavická knihovna v posledních letech několikrát změnila místo. Z budovy základní školy se přesunula do bočního traktu Kulturního centra Desítky. Tento úzký prostor ale podle starosty nevyhovoval, protože původně sloužil jako plocha pro výstavu automobilů Porsche.

„Byla to znouzectnost. Ve chvíli, kdy se přemístila knihovna ze základní školy, nebyl jiný vhodný prostor. Potíž je mimo jiné v tom, že se dovnitř nevejdou všechny knihy. Prostor je tam stísněný. Tuto část bychom mohli v budoucnu využít třeba pro průřez historií Vratislavic,“ doplnil Pohanka.