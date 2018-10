Hry za závojem a volný pohyb. Vratislavice mají školku v japonském stylu

Autoři stavby, architekti Petr Stolín a Alena Mičeková, nalezli inspiraci u hravé tokijské mateřské školy od architekta Tezukiho.

„Inspirovali jsme se bezpečnou volností pohybu a hravostí všech prostor, které jsou vzájemně propojeny. To všechno jsme chtěli do naší školky vtělit. Doufáme, že i pro děti to bude inspirativní,“ zhodnotil Petr Stolín.

Školku pro celkem padesát dětí tvoří dvě dvoupodlažní stavby. V každé je oddělení pro 25 dětí. Obě křídla propojuje budova společného zázemí s šatnami, jídelnou nebo umývárnami. Zvenčí budovu jako závoj obtáčí průsvitný sklolaminát a vytváří nezaměnitelný charakter stavby.

„Halí budovy, zároveň tvoří jakousi obíhací dráhu mezi budovou a závojem. Díky němu se děti mohou pohybovat v atriu i na vyvýšené terase a budou stále v bezpečí,“ řekl Stolín.

Nezvyklé je i členění vnitřku. Nemá klasické uzavřené třídy, ale jde o otevřený prostor, kde se prolíná interiér s exteriérem.

„Školka nabízí svobodný přístup k volným hrám. Děti se mohou pohybovat od přízemí až nahoru samy nebo mohou vybíhat na venkovní terasu. Na všechny možnosti si budeme postupně s dětmi zvykat, ale chceme co nejdříve prostor využít,“ sdělila ředitelka školky Dana Keltnerová. Ta zároveň přiznala, že řada rodičů cítila i nedůvěru.

„Chápu, že pro některé rodiče je to atypické řešení, není to klasická školka. Když ale stavba vyvolává emoce, je to jen dobře. Těším se na reakce dětí,“ zmínil starosta Lukáš Pohanka. Stavba stála 30,9 milionu korun bez daně.