Za dvě výjimečně brutální vraždy dostal bezdomovec 28 let vězení

Za dvě vraždy lidí bez domova v České Lípě dnes potrestal soud v Liberci třiadvacetiletého bezdomovce úhrnným výjimečným trestem 28 let. František Havel si ho má odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Až mu trest vyprší, měl by být umístěn do zabezpečovací detence.