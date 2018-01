Z vraždy ve večerce policie obvinila zraněného muže považovaného za oběť

Policie ve středu upřesnila, že devětatřicetiletý muž přepadení sám oznámil. Řekl, že večerku přepadl neznámý lupič a další na něj čekal venku. Uvedl i popis (původní zpráva o přepadení večerky zde).

„Už po pár hodinách byl oznamovatel policii podezřelý,“ říká k tomu vedoucí odboru obecné kriminality Vladimír Lukášek.

Motiv pachatele, který se později k činu částečně doznal, byl ten, že se ocitl ve finanční nouzi. Jak konkrétně přepadení probíhalo, Lukášek neupřesnil. Zmínil ale, že šlo o trýznivý způsob. „Oběť trpěla,“ poznamenal.

Ke zbrani policie pouze uvedla, že byla bodnořezná. Neupřesnila ani, jak pachatel přišel ke svým zraněním, kvůli kterým se musel podrobit operaci.

„Jeho stav byl středně vážný, tudíž musel být v péči lékařů. Střežili jsme ho, na místě byly policejní hlídky,“ popsal Lukášek.

V úterý večer poslal soud obviněného muže do vazby. S ohledem na jeho zdravotní stav je ve vazbě s nemocničním zařízením, protože muž je částečně připoután na lůžko.

„Ve vazbě je obviněný proto, že je ohrožený vysokým trestem a hrozil by jeho útěk. Dále je to osoba, která nemá trvalé bydliště. Na ubytovně, kde bydlel, nezaplatil nájem a neměl by se kam vrátit. Existuje také obava, aby neopakoval trestnou činnost,“ vyjmenovala státní zástupkyně Petra Pazderková důvody, které soud vedly k uvalení vazby.

Muž narozený v roce 1978 je české národnosti. V minulosti byl trestán převážně za zanedbání povinné výživy. Násilného činu se až do útoku ve Vratislavicích nedopustil.

Večerku muž přepadl v pátek dopoledne. Devětačtyřicetiletou prodavačku se policisté a záchranáři snažili oživovat čtyřicet minut, ale zachránit se ji nepodařilo.