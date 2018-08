Vrtákový zloděj nahání v Českém ráji strach majitelům rodinných domů

Do domu v satelitním městečku vnikl pachatel v noci ze 14. na 15. srpna. Vstoupil do přízemí, zatímco obyvatelé domku spali v prvním patře.



„Jedná se velmi pravděpodobně o stejného pachatele, který má na svědomí i vloupání do rodinného domu v Turnově v letošním dubnu a další dvě vloupání ve stejné lokalitě v listopadu loňského roku,“ řekla policejní mluvčí Ivana Balíková.

Vrták jako „podpis“ zloděje

„Všechny případy mají společné, že při nich zloděj použil vrták na balkonový nebo okenní rám. Kulatý otvor nad zámkovým systémem je jeho typickým podpisem na všech místech, kde kradl.“

Kriminalisté nevylučují, že vloupání do rodinných domů jsou prací týmu pachatelů. Police apeluje na lidi v turnovských satelitních městečkách, aby věnovali v okolí svého bydliště velkou pozornost všemu podezřelému, čeho si povšimnou.

„Pokud zpozorují něco neobvyklého, žádáme je, aby kontaktovali tísňovou policejní linku 158,“ uvedla Baláková. „Například nás zajímá pohyb cizích osob po zahradách domků nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Stejně tak by měli lidé volat tísňovou linku i v případě, jestliže objeví ve svém domě stopu v podobě kulatého otvoru v nějakém okenním či dveřním rámu. Do našeho příjezdu by neměli na rám sahat, aby mohl kriminalistický technik zajistit na místě činu stopy po pachateli.“

Podle Balákové je také důležité, aby majitelé domů nevypínali na noc alarm. „Námi zadokumentované případy ukazují, že se vyplácí nechat alarm přes noc zapnutý,“ dodala mluvčí.