Chci je oškubat, přiznává youtuber. Na dotaz o UFO radnice musí odepsat

„Byl ve vaší obci zaznamenán létající talíř? Má váš orgán UFO jednotku? Máte pro tento případ vyřešeno tlumočení do češtiny?“ To je jen zlomek otázek, které v uplynulých měsících Pán zaslal do datové schránky většiny měst a obcí v Česku, Liberecký kraj nevyjímaje.

Ty, které mu v zákonné lhůtě neodpoví, totiž chce zažalovat a vydělat na tom balík. „A jak všichni vědí, na radnicích a městech, co nedodržují zákony já vydělávám už pět let,“ chlubí se mladý muž s původním jménem Mikael Oganesjan, který se už úředně nechal přejmenovat na Mike Pán.

Ptá se i na způsob měření rychlosti mimozemských lodí. Tazatel si ale nedělá legraci – testuje radnice, jestli na bizarní otázky zareagují. Podle zákona č. 106/1999 Sb. totiž musejí na sebehloupější otázky odpovědět do patnácti dnů.

„Bude to hra na kočku a na myš. Až vyprší zákonná lhůta, otevřu si datovou schránku a úřady, které mi neodpověděly, zažaluji. Smyslem nebude vysoudit na nich odpověď, ale peníze. Svým přístupem mi totiž způsobily ušlý zisk,“ vysvětluje youtuber.

Ještě před rozesláním otázek úřadům totiž založil společnost MikeJePan s.r.o, která nabízí za 90 tisíc korun mimozemskou studii. Neposkytnutím odpovědí od radnic mu prý znemožní takovou studii odevzdat klientům, kteří si ji u něj zaplatili.

„Dělám to za peníze. U soudu všechno vyhrajeme, jsem o tom přesvědčen. Nedělám to poprvé, rekord mám 300 tisíc korun vysouzených z jedné radnice,“ chlubí se Mike Pán.

Zároveň přiznává, že několik odpovědí už mu úřady doručily. „Řada z těch odpovědí byla vulgárních. Těším se, až se se s jejich odesílateli sejdeme u soudu,“ směje se youtuber.

Starostka: Bohužel zákon je tak postaven

Radnice, které redakce iDNES.cz zkontaktovala, na Pánovy dotazy zpravidla odpověděly suše, věcně a bez ironie.

Jak je to s právem na informace Právo na informace garantuje každému Listina základních práv a svobod, podmíniky určuje známá „stošestka“, tedy Zákon o svobodném přístupu k informacím. Ten nezkoumá důvody žádosti, pouze ukládá povinnosti úřadům poskytnout odpověď. Úřad sice může informaci odepřít, k tomu už ovšem musí uvádět zákonný důvod. A z rozhodnutí soudů v posledních letech vyplývá, že občanů vyhrávají drtivou většinu sporů s úřady, které jím odpovědi odmítly poskytnout. A na tom stojí Mikeova taktika.

„Musela jsem k tomu přistoupit jako ke kterékoliv jiné žádosti,“ připouští tajemnice Smržovky Alena Souralová. „Má na odpovědi právo. Bohužel zákon je tak postaven. Je to ale lepší, než riskovat soudní spor,“ vysvětluje, proč na deset otázek vypracovala odpovědi.

Dle očekávání na všechny reagovala záporně, žádné UFO ve Smržovce nezaznamenali, nemají ani svou UFO jednotku. Na konci pouze tajemnice připsala osobní poznámku, že v případě setkání třetího druhu budou tazatele informovat.Ve Šluknově také odpověděli, i když starostce u toho cukaly koutky. „Nejdřív jsem myslela, že pisatel se zbláznil, ale pak jsem se jen smála. Ale my jsme tu zvyklí odpovídat i na absurdity,“ reagovala Eva Džumanová, starostka Šluknova.

Talíře u nás létají, vtipkuje starosta

Další obce odpověděly plně v duchu položených otázek. Třeba Jakub Hrubý, starosta Jankovic na Zlínsku, udělal z odpovědi doslova další díl Akt X: „Rychlost dopravních prostředků projíždějících obcí je monitorována tetů Maňákovů, v době od dubna 2017 ale pouze v bezprostřední blízkosti domu č.p. 17, protože teta si rozsedla brýle,“ reaguje starosta na otázku o měření rychlosti UFO.

V jiném odstavci pak potvrzuje, že v jeho obci talíře skutečně létají. „Konkrétně létající talíře byly v nočních hodinách pozorovány v oblasti kuchyně rodiny Šalůškovy majitelem domu. Ve většině případů byla ale jako pilot identifikována p. Šalůšková, přičemž do pohybu uváděla i jiné předměty než talíře a na konci trajektorie letu byl převážně lokalizován zmíněný pan Šalůšek, navrátivší se ze zaměstnání s několikahodinovým zpožděním,“ píše Hrubý.

Radnicím hrozí žaloba za vystavení osobních údajů

Youtuber je připraven i na fakt, že některé radnice mu sice odpoví, ale jeho dotaz vystaví pro pobavení na svých stránkách nebo Facebooku, včetně osobních údajů. Tak to učinil třeba starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák, když Mikeovy dotazy včetně jeho jména dal na sociální síť. Takové chce youtuber žalovat pro porušení zákona na ochranu osobních údajů.

Jeho taktika se mu může vyplatit. V minulosti se stal známým, když páchal dopravní přestupky a pak školil obecní policisty v tom, jaké chyby dělají. Později vyšlo najevo, že šlo o reklamu na jeho pojišťovnu proti dopravním přestupkům, která umožňuje řidičům vyhnout se placení za své prohřešky.

Pojišťovna pak zastupuje řidiče ve správním řízení a pakliže věc neskončí pro řidiče úspěchem, pojišťovna pokutu zaplatí.

Kanál MikeJePan na Youtube sleduje přes 280 tisíc lidí, dalších bezmála 50 tisíc jej sleduje na Facebooku. Má vlastní značku oblečení, kterou nabízí na svém eshopu.