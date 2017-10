Za brutální útok na milence navrhuje žalobce až devítileté tresty

Napadení se odehrálo v noci 23. února 2014 baru Hong Kong na sídlišti Sever. Podle spisu se poškozený zastal své partnerky, kterou urazil jeden z přítomných mužů vulgární poznámkou.

Jenže nakonec vzdoroval přesile a s mnohačetnými zraněními se probudil až na nemocničním ARO. Měl vyražené zuby, tříštivou zlomeninu nosu, tržnou ránu na hlavě a zhmožděné ledviny.

Žena trpí posttraumatickou stresovou poruchou

Jeho partnerka přišla po napadení o zuby, utrpěla tříštivou zlomeninu nosu, útočníci jí zlomili lícní kosti. Podle znalce trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Státní zástupce Radim Kadlček v závěrečné řeči uvedl, že se útok vyznačoval mimořádnou brutalitou a útočníci těžili z velké převahy.

„Útok hodnotím jako velmi brutální, nebezpečný, mířený z velké části proti hlavám poškozených a za použití předmětů, jako byly železné barové židle,“ řekl Kadlček.

Podle něj útok mohl způsobit těžkou újmu na zdraví a v případě ženy se tak i stalo. „A to ve formě fyzické i psychické,“ podotkl žalobce.

Chtěli nás zabít, říká žena

Během předchozího hlavního líčení vypovídala poškozená z vedlejší místnosti. Byla rozrušená. „Žiju s vědomím, že nás chtěli zabít, byli jak smyslů zbavení. Měla jsem zranění jen na hlavě. Těch kopů mohlo být patnáct až dvacet,“ vypověděla. Hlavními důkazy jsou kamerové záznamy a výpovědi poškozených.

Obhájci obžalovaných, jimiž jsou Elemír Dirda, Peter Dirda, David Dirda a jejich příbuzný Peter Kaleja, požadují pro své klienty podmíněné tresty nebo zproštění. Obhájci totiž tvrdí, že se vinu nepodařilo prokázat.

Obhajoba: První útočil poškozený

Obžaloba uvádí, že spouštěčem konfliktu byl půllitr hozený jedním z obžalovaných a že partner ženy proto dva obžalované udeřil pěstí. Jenže obhájci tvrdí, že jako první zaútočil poškozený.

„Není prokázáno, že by na něj někdo hodil půllitr. Nebyly dány podmínky, aby jednal z hlediska nutné obrany. Chtěl se pomstít,“ řekl obhájce Jan Filip.

Obžalovaní v závěrečných prohlášeních uvedli, že je to, co se stalo mrzí. „Strašně toho lituji a už se to nestane,“ řekl Peter Dirda.

Všichni obžalovaní už mají záznamy v rejstřících trestů, několikrát trestaní byli také poškození.

Obžalovaným hrozí za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví pět až dvanáct let. Rozsudek soud vynese 18. října.

Útok v baru zachytila kamera