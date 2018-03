Zachraňuje životy i majetek. Hasiči prosí Turnov o termokameru

6:24 , aktualizováno 6:24

Ztíženou práci mají městští hasiči v Turnově. Chybí jim totiž termokamera, která urychluje záchranné práce. U akcí, kdy je každá vteřina důležitá, se bez ní neobejdou.

Hasiči jsou díky termokameře schopni se lépe orientovat a vidět i to, co by jinak v kouři přehlédli. | foto: Petr Lemberk, MAFRA