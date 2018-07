Kvůli referendu o hazardu v Jablonci přišly na krajský soud čtyři žaloby

O správních žalobách dnes informovala mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Současně s prvním kolem prezidentských voleb se ve městě před dvěma týdny rozhodovalo o osudu herních automatů.

Pro jejich zrušení se vyslovilo bezmála 88 procent zúčastněných. Referenda se zúčastnilo 39,37 procenta oprávněných voličů. Zhruba třetina těch, kdo šli k prezidentským volbám, se tak do hlasování o hazardu nezapojila.

Otázka, na kterou lidé odpovídali v referendu „Souhlasíte s tím, aby město Jablonec nad Nisou, z důvodu ochrany veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě, učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k bezodkladnému zamezení provozu výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů, centrálních a lokálních loterijních systémů a dalších loterií uvedených v § 2 písm. e), g), j), l), m) bod 2 a n) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a totalizátorových her a technických her uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?“

Referendum by vzhledem k vysoké účasti mělo být platné a závazné, pokud soud nerozhodne jinak. Výsledky referenda se měli zastupitelé zabývat už na svém únorovém jednání, kvůli čekání na rozhodnutí soudu ho ale museli přesunout až na březen.

„Podle našeho názoru bylo referendum organizováno v souladu se zákonem o místním referendu a proběhlo v pořádku. Ani z okrskových komisí nemáme žádné signály, že by došlo k nějakému pochybení,“ řekl tajemník magistrátu Marek Řeháček.

„Nejčastějším důvodem stížností bylo to, co zaznělo i na jednání zastupitelstva, že podle zákona nelze uspořádat referendum k otázce zrušení či změny městské vyhlášky. Je to poměrně častý argument, ale v tomto případě to není vyloženě změna vyhlášky,“ doplnil tajemník magistrátu.

Další ze stěžovatelů považuje podle Řeháčka položenou otázku za nepřípustně sugestivní a návodnou, jiný upozorňoval na to, že se referendum může konat jen v jednom dni. Lhůta pro podání stížností skončila podle Řeháčka v úterý, soud teď má 30 dnů na rozhodnutí.