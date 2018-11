Na Ještědu začali zasněžovat, vývoj počasí sledují nové meteostanice

Do čtrnácti dnů se rozjedou vleky v libereckém lyžařském středisku na Ještědu. Taková je alespoň vize provozovatele zdejších sjezdovek, firmy Tatry Mountain Resorts (TMR), která areál provozuje. Jako první v pořadí plánuje otevřít sjezdovku F10, a to večerním lyžováním.

Zda se přání vyplní, záleží na počasí. Zasněžovat sice v areálu začali už 17. listopadu, avizovaný déšť a teploty nad nulou v příštích dnech ale mohou plány změnit.

„Ještěd je specifický svými klimatickými podmínkami, kdy se výrazně liší teploty v horní části areálu a v té spodní. Proto jsme se zatím zaměřili na zasněžování vrcholových míst od Černého vrchu směrem ke sjezdovce Pod Lany, protože pokud přijde oteplení, tak nahoře nám ten sníh vydrží déle a pak se budeme moci více soustředit na spodní části,“ prohlásil ředitel areálu Jakub Hanuš.

Nové meteostanice i barbecue občerstvení

K tomu, aby v areálu zjistili, kdy a kde nejlépe zasněžovat, nainstalovali nově tři meteostanice, které mají sledovat teplotu, vlhkost vzduchu a sílu větru. Výsledky budou znát po sezoně. Ještěd nabízí devět kilometrů sjezdovek, tři lanové dráhy a pět vleků, dohromady téměř osm kilometrů zasněžovaných tras.

Letos čeká na lyžaře řada novinek, tou první je nová budova na dojezdu sjezdovky Skalka a u centrálního parkoviště, kam se soustředí všechny služby.

Návštěvníci si tu koupí skipas, půjčí si lyže nebo dají dítě do lyžařské školy. A když si zapomenou doma třeba rukavice, mohou si je zakoupit v obchodě se sportovním vybavením.

Na Ještědu se zatím zaměřili na zasněžování vrcholových míst.

A vylepšená je i restaurace Můstek pod skokanským areálem. V nabídce budou grilovaná masa a spíše než těžká smažená jídla tu budou nabízet barbecue styl.

Pro děti je zase připravené cvičiště Maxiland, které je v rámci TMR největší dětskou zónou. Za celodenní skipas zaplatí dospělý 590 korun, junioři 500 a děti 320 korun. Nově se pro lyžaře otevře areál už v 8 hodin ráno, zavře v 15 hodin. O dvě hodiny později se pak rozjede vlek u večerního lyžování.

Červenou sjezdovku a jednu lanovku plánují otevřít i na Tanvaldském Špičáku. I tady už poctivě zasněžují. „Patnáctého prosince to spustíme. A na Severáku ještě dříve, tam nám začíná příští sobotu lyžařská škola,“ uvedl Pavel Bažant, šéf Skibižu, která areály v Jizerských horách provozuje. Bedřichov podle něj pojede od Vánoc.

Chybí sníh a studené počasí

Na sezonu se chystá rovněž krkonošská Rokytnice nad Jizerou. Podle ředitele zdejšího skiareálu Víta Pražáka stačí jen zmáčknout knoflík a vleky se mohou rozjet. Jediné co chybí, je zatím sníh. A narozdíl od Ještědu, tady prý zasněžování zatím nemá smysl.

„Jednak je málo vody a potom předpověď pro první prosincovou dekádu je spíš ve znamení deště,“ řekl Pražák s tím, že jinak je vše v pátém největším lyžařském středisku v Čechách na sezonu připraveno.

Letošní novinkou je například FunPark, zábavní areál pro děti i hravé dospělé. „Je naproti restauraci Černý potok, v místech, kde jsme měli snowpark. Jenže o něj už zájem klesal, tak jsme využili velkou kupu zeminy, která tam byla, do ní jsme umístili veliký tubus, kterým mohou děti projíždět. Jsou tam i další překážky a malý vlek. Je to něco, co zatím v Rokytnici chybělo,“ uvedl Pražák.

Ke zdražování není důvod, míní v Rokytnici

Zbrusu nová je i prodejna sportovních potřeb. Je hlavně pro lyžaře, kteří až na místě zjistí, že si doma nechali rukavice, čepici, helmu a podobně. Takových lidí je podle vedení areálu docela dost. Rokytnice rovněž nabízí svezení na nejnovějších modelech lyží.

„V půjčovně máme lyže dva až tři roky staré, ale také naprosté novinky. Jde o testovací lyže firem Rossignol a Dynastar, které jsou k dispozici pro naše návštěvníky,“ dodal Pražák. V nabídce je rovněž možnost zapůjčení skialpinistických lyží včetně doprovodu instruktora. Lyžaři pak jistě ocení, že cena skipasů zůstala letos na stejné výši jako loni. Ke zdražování prý není důvod.

„Z ceníku jsme jen vyndali věci, které se neosvědčily jako jízdenky na konkrétní časy od 10 do 12 hodin, od 12 do 14 hodin a tak dále. Vrátili jsme se k modelu tří a čtyřhodinových skipasů bez předem určeného času,“ řekl předseda představenstva skiareálu Rokytnice René Roštejnský.

Kdo chce ušetřit, může si skipasy zakoupit přes internet a bude je mít o 5 procent levnější. Návštěvníci ubytovaní přímo v Rokytnici pak mají slevu 15 procent. Celodenní jízdenka ve skiareálu Horní domky stojí 650 korun pro dospělé a 450 pro děti. V sousedním areálu Studenov vyjde celodenní lyžování dospělého na 400 a dítě na 280 korun. Loňskou sezonu přijelo do Rokytnice 280 tisíc lyžařů, většina z nich přitom byla z Polska.