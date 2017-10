V radničním zpravodaji neotiskli článek zastupitelky. Podle ní se jim nehodil

V reakci z radničního periodika stojí, že její článek je v rozporu s volebním zákonem. Pastuchová je totiž na kandidátní listině hnutí ANO pro sněmovní volby. A zákon hovoří o tom, že kandidující osoba nesmí využít ke své kampani médií vydávaných krajem či obcí. Jenže na stránkách říjnového zpravodaje vyšel článek zastupitele Jakuba Macka, který do sněmovny kandiduje za Zelené.

Pastuchová přiznává, že článek byl možná příliš podrobný, ale že pokud ho redakce měsíčníku nechtěla uvést v této podobě, mohla ji přimět k tomu, aby ho přepracovala.

„Tak se ale nestalo a dostala jsem jen vyrozumění, že jsem na kandidátce a že můj příspěvek vyjde až v listopadovém čísle. Jenže na kandidátních listinách je i opoziční kolega Macek, který v říjnovém čísle příspěvek má. Cenzura je asi silné slovo, ale v celém měsíčníku jsou jména jako pan primátor Beitl, který je krajským lídrem ODS, pan Vele, jenž také kandiduje za stejnou stranu, či pan Pleticha z ČSSD, který chce být rovněž znovu poslancem,“ říká Jana Pastuchová.

„Pan primátor a celá jablonecká vláda má prostor k sebeprezentaci každý měsíc a my jako opoziční zastupitelé kdesi vzadu, a ještě ne tak velký. Když se jim něco nehodí, tak to neotisknou, a to se mi nelíbí.“

Mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová, která je zároveň členem redakční rady Jabloneckého měsíčníku, uvádí, že v souladu s tiskovým zákonem se na jeho stránkách zveřejňují příspěvky členů zastupitelstva, které se týkají města.

Druhý příspěvek se týkal záležitostí města, hájí se radnice

„Z uvedeného zákona také vyplývá, že město má jako vydavatel povinnost zveřejnit vyjádření člena zastupitelstva do tří měsíců od jeho doručení. Toto ustanovení plníme. Pokud se nedaří zařadit příspěvek do aktuálně připravovaného čísla, vždy vyjde v čísle následujícím. Takto bude naloženo i s příspěvkem, který zaslala paní zastupitelka Pastuchová,“ vysvětluje Hozová.

Podle ní se zveřejněný příspěvek zastupitele Macka týkal záležitosti města. Byl totiž o připravovaném referendu o zákazu výherních hracích přístrojů. „Příspěvek paní Pastuchové se bezprostředně záležitosti chodu města netýkal, proto byl posunut do listopadového čísla,“ doplňuje mluvčí.

Pastuchová se ovšem domnívá, že i její příspěvek se týkal chodu města. Firma Ventax po Pastuchové požadovala omluvu za poškození dobré pověsti a také půlmilionové odškodné. Zastupitelka podle žaloby pohanila firmu tím, že před časem publikovala na stránkách radničního zpravodaje článek, ve kterém upozorňovala na některé podezřelé veřejné zakázky v Jablonci, jež Ventax získal.

Mimo jiné zmínila i jisté propojení mezi bývalým europoslancem ČSSD Robertem Duškem, Gregou a jeho spolustraníkem a současným náměstkem jabloneckého primátora Lukášem Pletichou. Poté, co soud uznal, že text se zakládá na pravdě, Gregova firma žalobu stáhla. „Myslím, že tohle by se měli Jablonečané dozvědět,“ říká zastupitelka.

Opoziční zastupitel za Změnu pro Jablonec Jakub Macek, říká, že jeho článek se týká aktuálního dění. „Článek paní Pastuchové jsem nečetl, ale je možné, že se mohla navážet do některých politiků ve vedení města. Kdežto v mém případě jde o konstantní informování o tom, co se děje kolem referenda. Uznávám ale, že prostor, který opozice ve zpravodaji má, mi nepřijde dostatečný. Když už ne rozsahem, tak minimálně by měly ty články být umístěné někde více vepředu, ne na předposlední stránce, kam se málokdo podívá,“ domnívá se Macek.