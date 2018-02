Zdrogovaná žena stála v noci s dětmi na balkonu a hrozila, že je hodí dolů

Když na místo dorazila tříčlenná policejní hlídka, žena držela mladší dítě v náručí, druhé sedělo vedle ní na podlaze balkonu.

„Žena působila zmateně, neustále opakovala, že jsou to falešní policisté, chtěla vidět svoji rodinu a vyhrožovala, že pokud se k ní někdo přiblíží nebo svoji rodinu neuvidí, tak obě děti vyhodí z balkonu,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Ženě se věnoval jeden z policistů, zatímco druhý se snažil dostat na balkon nad ní. Mezitím již dorazili hasiči a pod balkonem rozprostřeli plachtu, aby děti případně zachytili.

Krátce před půlnocí dorazili matka, bratr i přítel mladé ženy. Společně s nimi přijel i policejní vyjednavač.

„V tu chvíli policista, který s ženou celou dobu hovořil, vyjednal, že rodinu i přítele pustí do bytu,“ sdělila Sochorová.

Žena byla pod vlivem pervitinu

Žena i s oběma dětmi opustila balkon a vešla zpět do bytu a své příbuzné s přítelem do něj vpustila.

„V tom okamžiku policista, který byl na balkoně ve třetím patře, slezl na balkon k bytu ženy, kde zjistil, že dveře jsou uzamčené. Zůstal tam schovaný pro případ, že by se žena na balkon s dětmi vrátila,“ popsala mluvčí.

Do bytu následně žena vpustila i vyjednavače. Dovnitř vešli také záchranáři, kteří si ji poté, co předala děti matce a bratrovi, vzali do péče.

Dechová zkouška na alkohol byla u ženy negativní, orientační test na přítomnost drog však byl pozitivní na pervitin.

Žena skončila na záchytné stanici v Liberci. Je podezřelá z pokusu o ublížení na zdraví.