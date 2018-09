Neustále bojují s plísní, Železný Brod chce uměleckou školu přestěhovat

„Musel se upravit i systém větrání a v některých místnostech jsou i vysoušeče,“ popisuje místostarosta Brodu Ivan Mališ. Neutěšená situace přitom trvá ve škole už několik let.

„Vždycky se provedou nějaké sanační práce, ale moc to nepomáhá. Hygiena už proto na nás tlačí, abychom s tím něco dělali. Jenže to nejde udělat ze dne na den,“ říká starosta František Lufinka.

Základní umělecká škola totiž stojí v kopci na křižovatce do Koberov. Právě voda z tohoto kopce do školy zatéká. Stěna, která by průsaku vody zabránila, by ale přišla na deset až dvanáct milionů korun. Pro radnici je tak lepší nechat školu přestěhovat jinam.

Původně se měla ZUŠ přesunout do bývalé továrny Exatherm. Ta ale byla plná rtuti a teď je proto srovnaná se zemí.

Jako další varianta se nabízelo přestěhování do městského objektu v ulici Na Poříčí, kde sídlí i finanční úřad, bytová správa a podobně. Protože jde ale o klasický panelový dům, ve kterém jsou i byty, nebyl by přesun ZUŠ zrovna vhodný. Musely by se udělat veliké úpravy na odhlučnění stěn, kvůli výuce na hudební nástroje.

„Jednáme proto s Libereckým krajem o tom, že bychom uměleckou školu přesunuli do budovy internátu zdejší sklářské školy. Internát využívá škola jen z části, ve zbytku je ubytovna pro dělníky a podobně. Protože je budova ve tvaru písmene L, nemusely by být stavební úpravy a oddělení obou institucí tak náročné,“ poukazuje Lufinka.

Město teď čeká na odhad, na kolik by stěhování a úprava nových prostor pro ZUŠ přišly.

„Bohužel, je to zatím zdlouhavé, jednání s krajem o využití internátu nejsou tak rychlá, jak by bylo potřeba, ale věříme, že vše je na dobré cestě,“ dodal místostarosta Mališ.

Město zatím nechalo přestěhovat sborovnu, modelárnu a další učebny v suterénu ZUŠ, které jsou plísní nejvíc postiženy, do horních pater budovy, kde dosud byly byty. Nájemníky nechá radnice přestěhovat jinam.

Nové prostory však škola nepotřebuje jen kvůli problémům s plísní. Potíže jsou i s kapacitou a nedostatečným prostorem pro výuku například tanečního oddělení.