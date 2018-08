Parkoviště na místě bývalé továrny nebude, Brod tam chce oddychovou zónu

Někteří lidé ale navrhují část prostoru využít pro stavbu parkovacího domu. Areál po Exathermu je totiž v samém centru Brodu, hned u panelových domů.

„Byla by to dobrá služba pro občany, v Brodě je veliký nedostatek parkovacích míst pro občany i návštěvníky. Myslím, že by to vyřešilo patrové parkoviště a občané by si rádi zaplatili celoroční parkovné pro své auto,“ myslí si například Alena Kortanová a další. Stihla je ale za to jen kritika od dalších obyvatel, že prosazují beton místo zeleně.

Ani město o parkovacím domě nebo jen parkovišti po Exathermu neuvažuje.

„Nepřijde mi to jako šťastný nápad dělat uprostřed města parkovací dům. Neříkám, že parkování v Brodě je ideální, ale lidé jsou často líní nechat auto pár kroků dál, než jsou zvyklí, v tom je asi největší problém. Jsou tu lidé, kteří vlastní garáž, ale vůbec ji nevyužívají, protože ji mají tři sta metrů od domu,“ říká místostarosta Železného Brodu Ivan Mališ.

„Nechtěli jsme jít cestou další betonové nebo vyasfaltované plochy, která by celý prostor v létě ještě víc přehřívala. Chceme naopak klima v této části města zpříjemnit, a proto jsme zvolili oddychový areál doplněný o nějaký vodní prvek,“ doplnil vedoucí odboru územního plánování Martin Řehák.

Výslednou podobu areálu teď město ladí s architektem. Aktuálně se v prostoru upravuje terén.

Měly by tam být lavičky k posezení i work-outové prvky, na kterých si mohou zacvičit senioři i další zájemci. Počítá se i s koutkem pro nejmenší děti.

„Hlavně ale plánujeme inline dráhu pro děti a začátečníky, aby se děti nemusely učit jezdit na bruslích či na skateboardu na silnici. K tomu, bohužel, často dochází a je to velmi nebezpečné. Tady žádnou jinou inline dráhu nemáme, takže se musí jezdit až k Turnovu do Dolánek. Registrujeme veliký zájem o otevření kroužku pro tyto bruslaře v našem středisku volného času Mozaika, ale nemůžeme jej otevřít, protože děti nemají kde jezdit,“ zdůvodňuje starosta František Lufinka.

Město už má k dispozici výsledky měření obsahu rtuti v půdě po zbořeném Exathermu, které prokázaly, že ekologická zátěž nepřekračuje limitní hodnoty. Výstavbě volnočasového areálu tak nic nebrání.