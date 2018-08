Stavba cyklostezky u Jizery narazila na skalnaté údolí a zátopovou oblast

Zatímco železniční trať mezi Jaroměří a Turnovem, která vede přes Železný Brod, se stavěla pouhý jeden rok, o cyklostezce, která má vést ze Železného Brodu do Líšného podél této tratě, se už roky a roky jen mluví. A to zmíněný úsek tratě měří osmdesát dva kilometry a cyklostezka má mít jen necelé čtyři.

„Jsme s cyklostezkou Greenway Jizera na mrtvém bodě,“ komentuje starosta Železného Brodu František Lufinka.

„Ty čtyři kilometry by nás vyšly na sto dvacet pět milionů korun, což by byla nejdražší cyklostezka v republice. Nechali jsme si tu cenu ověřit, jestli není nějak nadsazená, ale došli jsme k tomu, že by mohla být ještě vyšší,“ říká.

Stavbu brzdí zátopová oblast

Problém je totiž v uspořádání terénu kolem Brodu. „Jsme v zaříznutém údolí Jizery, nemáme tu prostor na dvou až tří metrovou komunikaci jako někde v nížině. Technické řešení je tady velmi složité. Z jedné strany silnice, která nejde rozšířit, a z druhé železniční trať,“ zdůvodňuje vedoucí odboru územního plánování Martin Řehák.

Po mnoha jednáních se dospělo k tomu, že by cyklostezka vedla právě mezi tratí a řekou Jizerou. Jenže právě to celý projekt prodražuje.

„Požadavky Povodí Labe i Českých drah jsou hodně vysoké, možná až moc. To území je totiž vedeno v zátopové oblasti stoleté vody. Chceme, aby se to zmírnilo. U Líšného to mají na deseti až dvacetiletou vodu, není důvod, abychom to my měli na stoletou,“ poukazuje Lufinka.

Město už se obrátilo na krajský úřad, zda by nebyl nápomocen v oficiálních jednáních s povodím i Českými drahami.

„Ta cyklostezka má pro nás velký význam. Vidíme, jak to na Malou Skálu i do Dolánek, kde už je hotová, přivedlo turisty. Pomohlo by to ubytovacím a stravovacím službám, i zdejším sklářům při výrobě dárkových předmětů,“ myslí si místostarosta Ivan Mališ.

Semily jsou v bezvýchodné situaci

Problém s dostavěním cyklostezky Greenway Jizera, která vede od pramenů Jizery až k jejímu soutoku s Labem, ale mají i Semily. Tam sice mají práce pokračovat i letos, a to od mostu v lokalitě Řeky po most u stavidel, žádné terno to ale není. Dohromady jde o devadesát pět metrů.

„To, co nás trápí nejvíc, je Riegrova stezka, kde není snadné naplánovat, kudy by skalnatým kaňonem měla cyklostezka vést. Nechceme, aby vedla přes kopec, protože to by bylo pro cyklisty hodně výškově náročné. Ale jsme trochu v bezvýchodné situaci,“ zmínila starostka Semil Lena Mlejnková.

A podobný problém je i mezi Pasekami nad Jizerou a Horní Sytovou. Ani tam úzké a skalnaté údolí moc šancí na vybudování cyklostezky podél řeky nedává.

S projektem Greenway Jizera přišlo před lety sdružení Český ráj s cílem udělat podél Jizery bezpečný a atraktivní koridor, který stojí za to projít pěšky či projet na kole, bruslích, koloběžce nebo proplout na lodi.

„V našem úseku z Líšného do Brodu se ale s asfaltem nepočítá, jen s perkovou cestou. Protože ale ještě nejsme ve fázi, kdy můžeme žádat o dotace, tak nám utíká spousta peněz. Cyklostezku jsme zamýšleli i pro lidi, kteří jezdí do Líšného za prací. Jezdit teď na kole po mezinárodní silnici, kde je hustý provoz a jeden kamion za druhým, bezpečné není,“ řekl Lufinka.

Jenže cyklistům, kteří si Greenway chtějí projet, zatím nic jiného než rušná silnice nezbývá. Jediný dokončený úsek v Libereckém kraji je totiž jen z Turnova do Líšného.