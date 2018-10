Sloužil u RAF, pronásledovala ho StB. Zemřel válečný hrdina Zdeněk Neruda

Neruda o sobě tvrdil, že za války na nikoho nevystřelil a že není žádný hrdina. Za ty označoval Karla Mrázka, Čestmíra Šikolu nebo Františka Fajtla. Přesto se rekem doposud nejstrašlivějšího celosvětového konfliktu stal.

„Já jsem se hlásil k letectvu, tak mě poslali na lékařské zkoušky a jeli jsme do Londýna. Když si na to vzpomenu – svlékl jsem se do naha, šel jsem halou, první doktor, druhý doktor, třetí doktor, čtvrtý doktor, pátý doktor, já nevím kolik, a všude sestřičky. Ťukání, zjišťování, dýchání, krev, všechno možné. Když jsme vyšli na konci, tak řekli: ‚K letectvu, k tankistům, k pěšákům.‘ Prostě to tam roztřídili,“ zavzpomínal před pár lety Neruda pro projekt Paměť národa.

I když ho Angličané do vytoužené stíhačky nechtěli pustit, Neruda vzpomínal, jak ke konci války chtěli piloti letět Praze na pomoc, ale na základě mezinárodních dohod jim to nebylo umožněno.

Začátkem srpna 1945 ale podnikl svůj první let Liberatorem do Prahy. Přistál v Ruzyni a ubytoval se v kasárnách.

„Já jsem spal nahoře. Nikdy jsem nechtěl jít dolů, protože kdyby to spadlo, tak mě kavalec umáčkne. Vedle mě ležel kluk, ráno jsme vstali a já toho kluka nepoznal. Ten byl sežraný od štěnic. Měl sladší krev než já. Já jsem byl taky od štěnic pokousaný, ale ne tak moc,“ připomněl Neruda, který je také čestným občanem Jablonce.

Byl dělníkem, sledovala ho StB

Po roce 1948 ho komunisté považovali za zrádce a nepřítele režimu. Skončil jako dělník a zaměřila se na něj StB. V revolučním roce 1989 stál u zrodu Občanského fóra v Jablonci.

Dvacet let pak byl tajemníkem jablonecké pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu. Zasloužil se například o pojmenování ulice po generálu Mrázkovi nebo o vytvoření pomníku bojovníkům za svobodu vlasti a obětem bezpráví.

„Je mi ctí, že mi život přivedl do cesty osobnost v podobě pana Nerudy. Hluboce jsem si ho vážil za jeho vlastenecké postoje a realistický pohled na svět kolem nás. Čest jeho památce,“ řekl primátor Jablonce Petr Beitl.

Poslední rozloučení s Nerudou se koná dnes od 13 hodin ve smuteční síni jabloneckého hřbitova.