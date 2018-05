Ženy na Semilsku zabíjí rakovina prsu, podceňují návštěvy mamografu

Semilská radnice ve spolupráci s lékaři proto rozjela osvětovou kampaň, aby ženy na prohlídky dostala.

Na Semilsku je podle ředitele Krajské hygienické stanice v Liberci Vladimíra Valenty úmrtnost na rakovinu prsu 38 případů na sto tisíc obyvatel.

Nádory se nedaří odhalit včas

„V Libereckém kraji to je nejvyšší číslo. Nejnižší je na Českolipsku, kde je úmrtnost asi dvacet osm případů na sto tisíc obyvatel. Jenže na Semilsku je spolu ještě s trutnovským okresem nejnižší účast žen na sreeningu prsou v republice. Zatímco v průměru republiky to je jednašedesát procent, na Semilsku jen necelých osmačtyřicet procent,“ uvedl Valenta.

„To, že tady ženy chodí málo na screeningová vyšetření, může za to, že se nádory zachycují v pozdějších stadiích. Šance na vyléčení je v takových případech výrazně nižší, než když se podaří nádor včas odhalit.“

Když hygienici nelichotivá čísla viděli, kontaktovali semilskou radnici. Ta začala šířit mezi ženami informace, aby se nechaly preventivně na mamografu vyšetřit. „Napsali jsme článek do Semilských novin. Mají docela velký dopad, jelikož dáváme zdarma asi 3 800 kusů lidem do schránek. Informovali jsme i lékaře, aby ženám o možnosti preventivního vyšetření říkali, kampaň běží i v nemocnici,“ sdělila semilská starostka Lena Mlejnková.

Podle starostky se ale situace pomalu lepší. Pomohl třeba fakt, že od ledna funguje oficiálně sreeningové pracoviště v nemocnici v Jilemnici. Mamograf totiž v Semilech není a ženy musely dojíždět třeba do Jičína či Vrchlabí.

Návštěvy žen pomalu přibývají

„Ono u nás má mamografické pracoviště asi čtyřicetiletou historii, ale oficiálně jsme od ledna screeningovým centrem. Jednoduše řečeno to znamená, že k nám mohou ženy na preventivní vyšetření a pojišťovna jim ho proplatí. Před tím to pojišťovny dělat nechtěly, jelikož jsme neměli tento statut. Znamenalo to, že sem chodily až ženy, které si nahmataly třeba nějakou bulku nebo zánět. Teď sem mohou preventivně a to může nepříznivé statistiky zvrátit,“ vysvětlil ředitel jilemnické nemocnice Jiří Kalenský.

Ředitel dodává, že návštěv žen, které si chtějí nechat vyšetřit prsa, přibývá. „Není to zatím nic dramatického, ale začíná se pomalu naplňovat ten cíl, kvůli kterému jsme centrum zřídili,“ dodal Kalenský. Podle Miloše Rejmonta, lékaře radiodiagnostického oddělení jablonecké nemocnice, není momentálně přesnější metoda v odhalování raných stadií rakovinného bujení, než je mamografické vyšetření.

„Na našem pracovišti jsme loni provedli na sto padesát biopsií a punkcí, odběrů tkáně či tekutiny z prsu na histologické a cytologické vyšetření. Většina nádorů byla diagnostikována právě pomocí mamografie,“ sdělil nedávno Rejmont.

V České republice každoročně onemocní rakovinou prsu 6 500 žen, z toho 1 600 případů končí úmrtím. Ve věkové kategorii dvacet až čtyřiapadesát let zaujímá rakovina prsu dokonce první místo v příčinách úmrtí žen.

Statistika dále ukazuje, že největší počet žen, které nechodí nejen na mamografii, ale ani k praktickému lékaři a gynekologovi, je v kategorii mezi padesáti a čtyřiapadesáti lety.