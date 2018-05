Žitava chce být hlavním městem kultury, těžit z toho může i Liberec

Evropská unie titul vždy na celý rok propůjčuje vybraným městům ze dvou kandidátských zemí, která se z pocty snaží vytěžit maximum.

„Jde o skvělou propagaci, marketingový tahák, který přiláká do dané oblasti spoustu turistů a přitáhne zájem médií. Geograficky jsme sice na samém okraji Německa, to ale neznamená, že nemáme co nabídnout,“ zdůvodnil primátor Žitavy Thomas Zenker.

Žitava sází na Trojzemí

Svoji kandidaturu chce historické město v Horní Lužici postavit na fenoménu Trojzemí.

„Ležíme v příhraniční oblasti Německa, Čech a Polska. To nelze opomíjet. Proto chceme, aby s námi na kandidatuře spolupracoval i Liberec, stejně jako polská Lubáň a Zhořelec. Už teď spolu děláme řadu projektů, ale chceme spolupráci ještě víc prohloubit. V tom může být naše deviza. Navíc jsme v regionu, který obývá menšina Lužických Srbů, což znamená další kulturní rozměr,“ zmínil Zenker.

V roce 2025 navíc uplyne 80 let od konce druhé světové války, který přinesl současnou podobu hranice Trojzemí Česka, Německa a Polska.

„Myslím, že je to skvělá příležitost, jak propagovat celý příhraniční region. Máme s Žitavou hodně nadstandardní spolupráci, což se, bohužel, nedá říct o společných projektech s Polskem. Projekt Evropského kulturního města je hodně ambiciózní, budeme se snažit v tom být nápomocni. Kdyby to Žitavě dopadlo, zviditelníme se tím v Evropě i my. Určitě by to obnášelo nějaké společné akce, kulturní programy a podobně,“ řekl primátor Liberce Tibor Batthyány.

Na prezentaci musí postačit milion eur

„Já to Žitavě hodně přeji, je to velmi kulturní a krásné město. Máme společnou historii, Žitavu založil Přemysl Otakar II., patřila k zemím Koruny české, odešla tam po reformaci více než tisícovka českých exulantů, je to naše partnerské město. Doufám, že se jim podaří sehnat peníze, aby jim kandidatura vyšla,“ zmínil náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr.

Jen příprava žádosti a propagace s tím spojená přijde na milion eur. Radní v Žitavě už odsouhlasili, že z městské kasy uvolní 92 500 eur, 80 tisíc eur přidá okres Zhořelec a zbytek bude na sponzorech a dárcích.

„Hodně jsme řešili, zda milion eur postačí. V Německu chtějí totiž o titul Evropské kulturní město bojovat i Drážďany nebo Norimberk. Náš rozpočet je velmi napjatý, takže víc než schválenou částku uvolnit nemůžeme,“ dodal Zenker.

Šanci má jen jedno německé město

Úmysl kandidovat oznámila i Saská Kamenice, která chce kandidaturu postavit pro změnu na přeshraniční spolupráci s Ústeckým krajem. Evropská komise ale z Německa může vybrat jen jedno město. Druhou zemí, která pro rok 2025 může nominovat své město na centrum evropské kultury, je Slovinsko. Přihlášky k Evropské komisi se budou podávat příští rok.

Podle Zenkra se v Žitavě za poslední roky hodně udělalo.

„Upevnil se podnikatelský sektor, infrastruktura je na vysoké úrovni. Dáváme hodně peněz na záchranu památek i na zkulturnění krajiny kolem Žitavy, která byla hodně zasažena těžbou hnědého uhlí. Máme sice problém s vylidňováním a se spoustou prázdných domů a bytů ve městě, ale snažíme se o rozsáhlou sanaci. Zachraňujeme i ty opuštěné domy, které mají historickou hodnotu,“ popsal Zenker.

Turisty láká Žitava především na zachovalé staré město, unikátní středověká postní plátna, zoopark i bezprostřední okolí německé části Lužických hor.