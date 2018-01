Nádraží v Žitavě se stále opravuje, cestující musejí sledovat výluky

Vlaky společnosti Trilex kvůli tomu nemohou vyjet. Výluka zasáhne trať Hrádek - Žitava úseky Varnsdorf - Rybniště a Žitava - Ebersbach směrem na Drážďany.

Dopravce mluví o chaosu. S uzavřením nádraží v tomto termínu totiž nepočítal.

„Oznámení o změně jsme dostali za vteřinu dvanáct. Je skoro nemožné za takto svévolných změn termínů stavebních prací najít pro cestující co nejméně omezující řešení. Je pro nás velmi složité zajistit v tomto šibeničním termínu spolehlivou náhradní autobusovou dopravu a včas informovat cestující o změnách,“ řekl jednatel dopravní společnosti Die Länderbahn Andreas Trillmich.

Cestující čekají dva jízdní řády

„Přístup firmy DB Netz, která modernizaci nádraží provádí, je neskutečný. Termíny dokončení se neustále posunují, stavba má několik měsíců zpoždění a informovanost je téměř nulová,“ dodal Tillich.

Nepříjemné je to hlavně pro cestující. „Problém je, že nádraží v Žitavě mělo být hotové už před Vánocemi. Chápu, že dopravci s tím mají veliké problémy. Tato uzavírka přinese několik výlukových řádů, lidé se musejí pořádně dívat na data,“ potvrzuje Jiří Hruboň, ředitel společnosti Korid, která zastřešuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji.

Jeden výlukový řád bude platit od 27. ledna do 2. února. Odlišně pak bude náhradní doprava jezdit od 3. února do 9. února. Od 10. února už by vlaky mezi Libercem a Žitavou měly jezdit normálně.