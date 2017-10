Náměstek primátora Liberce Langr opustil Změnu, nechce poslouchat Korytáře

Langr řekl, že ztratil důvěru v některé své kolegy a nelíbí se mu ani styl, jakým se Změna snaží prosazovat na radnici svůj program. Podotkl, že také odmítá politické obchodování, které je pro něj za hranou.

A v neposlední řadě si podle jeho slov lidsky a politicky nerozumí s lídrem Změny Janem Korytářem. Pod jeho vedením se totiž prý hnutí stále nezbavilo některých komplexů z minulosti a místo, aby se dívalo vpřed, otáčí hlavou stále dozadu.

„Rozhodnutí padlo už před měsícem. Jen jsem s veřejným oznámením vyčkával až po parlamentních volbách, do nichž v kraji šli Zelení a Změna na společné kandidátce,“ vysvětlil Langr, který je členem Zelených.

Ve Straně zelených stále zůstává. „Dobrovolně vystoupit nechci. Ze strany by mě tak museli vyloučit,“ podotkl.

Změna bude mít v radě čtyři hlasy

V radě města tak už nebude mít Změna pět hlasů, jako nyní, ale čtyři, stejně jako politici za bývalé ANO. A Langr konstatoval, že je rád, že už nebude muset podporovat některé návrhy Změny jen z loajality, jak se to v minulosti občas stávalo.

Naposledy se názorově rozešel se svými dnes už bývalými kolegy při rozhodování, zda udělat z amfiteátru v Lidových sadech parkoviště.

Korytář totiž přišel s nápadem přírodní divadlo obnovit pro kulturní akce a místa pro auta vyhradit podél cesty. To ale Langr nepovažuje za správné, parkoviště je totiž v této části města nutné hlavně pro návštěvníky zoologické zahrady.

„Svým odchodem chci získat volnost při hlasování i při veřejné diskuzi,“ zdůraznil Langr.

Zda zůstane do konce volebního období na pozici náměstka, bude záležet na zastupitelích. Ti ho před třemi lety dostali do funkce dvaceti devíti hlasy. Teď mohou naopak navrhnout jeho odvolání.

Korytář: Kdyby kandidoval za sebe, náměstkem by se nestal

Korytář považuje Langrův krok za neprofesionální a nesprávný. „Pokud někdo kandidoval za Změnu pro Liberec a dostal hlasy jako součást celé skupiny, pak by ten zápas měl za tým také dohrát. Osobně si myslím, že kdyby pan Langr kandidoval sám za sebe, náměstkem by pravděpodobně nebyl. Je to pro nás ponaučení do budoucna, abychom lépe zvažovali, kdo jde na naše kandidátky,“ prohlásil Korytář.

Klub Změny už má nyní jen jedenáct členů, ale v zastupitelstvu je za ni stále dvanáct lidí, kteří dostali mandát od voličů. Korytář připouští i fakt, že ne se všemi dobře vychází.

„Mnoho mých kolegů má se mnou problémy, stejně jako já mám problémy s některými z nich, ale to je v politice normální. Ale řešit to odchodem mi nepřijde jako dobré. Pokud ale bude pokračovat v prosazování našeho programu, nevidím důvod pro jeho případné odvolání z pozice náměstka,“ doplnil Korytář na Langrovu adresu.

V Liberci se po volbách do zastupitelstva v roce 2014 dostalo sedm z 15 stran a hnutí. Koalici nakonec vytvořila Změna pro Liberec a dnes již bývalí zastupitelé zvolení za ANO. Koalici se ale dlouhodobě potácela ve sporech, které letos na jaře skončily vypovězením koaliční smlouvy (o rozpadu koalice zde).