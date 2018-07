Hnutí Změna žaluje náměstka libereckého primátora kvůli pomluvě

Článek měl titulek „Už to není hra, už je to play-off! Tomáš Kysela k výpovědi koaliční dohody exANO & ZpL.“ Kysela v textu mimo jiné píše, že Změna potřebuje nekontrolované vládnutí a ovládnutí rozpočtu s minimální kontrolou. Hnutí nařkl z korupce.

„Změnaři jsou pro koupi zámku za peníze města (cca 80 milionů), z toho ZpL shrábne provizi (5%, 10% ??). Poté ho na třicet let pronajmou kámošům na kasino,“ píše se mimo jiné ve zmíněném článku.

„Nemáme žádné kámoše mezi lidmi, co mají kasina. A na rozdíl od jiných se tu celou dobu snažíme o zásadní omezení hazardu. Je to pomluva a sprostá lež. Článek byl za hranou všeho, co o nás bylo napsáno. Profilujeme se jako někdo, kdo nebere úplatky, kdo je proti korupci. A takovým obviněním pisatel útočí přímo na naši podstatu, když se nás snaží znevěrohodnit,“ uvedl za Změnu Jan Korytář.

Kysela tvrdí, že text myslel jako nadsázku. „Já i můj právní zástupce si myslíme, že politik je veřejně činný, měl by snést větší míru kritiky. Ano, uvedl jsem nějaké ne zcela podložené výroky, ale byla to úvaha o tom, co si myslím o konání kolegy,“ řekl Tomáš Kysela. Hodlá vyčkat na rozhodnutí soudu.

Žalobou se bude zabývat Okresní soud v Liberci. Jednání by mělo začít v září.