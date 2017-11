Nejhůře se dýchá v centru České Lípy, pomoci může obchvat

V českolipském vzduchu se podle hygieniků a vědců ze Státního zdravotního ústavu vyskytují oxidy síry, dusíku, uhlíku, polétavého prachu, ozónu či těžkých kovů.

„Tyto látky mohou ve větším množství ovlivnit kvalitu života. Mohou způsobit respirační nebo kardiovaskulární onemocnění či astma,“ vyjmenoval ředitel Krajské hygienické stanice v Liberci Vladimír Valenta. Hodnoty naměřené v České Lípě však nepřekročily povolené koncentrace škodlivin.

Znečištění zkracuje délku života

Znečištěné ovzduší dle odborníků zkracuje délku lidského života průměrně o více než osm měsíců. V nejvíce znečištěných městech a oblastech dokonce o více než dva roky.

„Odhaduje se, že loni v republice kvůli znečištěnému ovzduší předčasně zemřely zhruba čtyři tisíce lidí,“ uvedl Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu.

Krajský radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann řekl, že situaci v centru České Lípy by mohl vyřešit obchvat.

„Obchvat by pomohl, ale kraj to nemůže moc ovlivnit. Jediné, co můžeme, je tlačit na státní orgány. Obchvat by však nepotřebovala jen Česká Lípa ale i třeba Nový Bor,“ popsal radní.

Ovzduší vylepšují kotlíkové dotace

Kotlík se domnívá, že ovzduší v České Lípě vylepšují také kotlíkové dotace. Nejvíce totiž vzduch znečišťuje topení v domácnostech.

„Výměna starých kotlů za nové opravdu pomáhá. Přesto má Česká Lípa problém s tím, že leží v údolí řeky a tímto údolím vede nejfrekventovanější silnice. Centrum města je proto silně zatížené kvůli dopravě. Doprava by se z měst měla vytlačit anebo jít cestou alternativních paliv,“ nastínil Kotlík.

Město plánuje v oblasti s nejvíce znečištěným vzduchem stavbu venkovního bazénu, ale podle Kotlíka by se špatné ovzduší nemělo na zdraví lidí při krátkodobém pobytu projevit.

Odborníci se na ovzduší v České Lípě zaměřili celkem na šesti místech. Akce probíhala loni v říjnu. Valenta dodal, že po České Lípě by měla následovat další větší města v Libereckém kraji, například Liberec.