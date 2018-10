Pykal tu Kajínek i Winkelbauer. Věznice v Rýnovicích slaví padesát let

Nápravně výchovný ústav byl zřízen rozkazem ministra vnitra k 1. srpnu 1968. Prvním ředitelem se stal v roce 1970 Ladislav Groh, který štafetu odevzdal v roce 1989, kdy odešel do důchodu. Po něm se ve funkci vystřídali další tři plukovníci, pátým v pořadí je současný ředitel Vlastimil Kříž, který věznici vede poslední tři roky.

Na celách si tu svůj trest odpykává 527 odsouzených, podle současných norem, kdy na jednoho vězně připadají čtyři metry čtvereční, by jich tu ale mělo být 495.

„V minulosti, ještě před rokem 1989, tu bývalo i přes tisíc vězňů,“ upozornil ředitel Kříž.

Rýnovická věznice je čistě mužská, v roce 1989 se dokonce stala místem experimentu, kdy sem bylo převezeno 150 mužů z věznice ve Valdicích. Ti si tu měli svůj trest odpykávat, aniž by trávili čas v celách. Po roce experiment skončil a vězni se vrátili zpět do Valdic.

„V minulosti se jedné šestici vězňů povedlo z věznice utéci. Přes kolektory se dostali do sousedního podniku LIAZ. Do čtyřiadvaceti hodin ale byli zpátky ve vězení, příslušníci tehdejší Veřejné bezpečnosti je vypátrali na chalupě v Jizerských horách, kde mohutně popíjeli a měli pozvaná děvčata,“ prozradil ředitel.

Přijde mi, že vězňům sloužíme, říká pracovník věznice

Jak se za padesát let změnila osobnost vězňů i způsoby zacházení s nimi, na to zavzpomínal i Jiří Nevečeřel, který v rýnovické věznici pracuje přes třicet let.

„Dříve pracovali všichni vězni a my jsme se o ně běžně starali. Dnes mi přijde, že jim sloužíme. Mají ten život za mřížemi jednodušší. Když nechtějí, tak pracovat nemusí, koupou se častěji než v minulosti, i normy třeba ve stravování byly dříve mnohem tvrdší, než jsou dnes. Také ubytování se tolik neřešilo. Nebyla žádná výjimka, když na celách byly tři postele nad sebou, to už dnes být nesmí. Existují výstupní oddělení, odsouzení jsou propouštění domů, aby se spojili s rodinou, zajistili si práci,“ přiblížil Nevečeřel.

Rozdíl mezi chováním vězňů v minulosti a nyní vnímá i vězeňský lékař Pavel Peniška. Dříve se snažili odsouzení za každou cenu opustit brány věznice. A tak třeba spolkli lžíci nebo žiletku, aby je museli převézt do nemocnice.

„Souviselo to i s tím, že museli pracovat, a to vytížení někteří nezvládali. Dnes mají třeba psychické problémy, ale zase díky účinným antidepresivům je můžeme lépe léčit. Navíc k nám dvakrát do měsíce dochází psychiatrička a snažíme se tak sebepoškozování u vězňů zabránit,“ popsal lékař.

Kromě Kajínka tu seděl i Winkelbauer

Rýnovická věznice je věznicí s ostrahou, důraz kromě bezpečnosti klade i na zaměstnávání i vzdělávání odsouzených. Z důvodu potřeby oddělit různé typy odsouzených vzniklo i několik specializovaných oddílů. Třeba pro odsouzené s duševními poruchami a poruchami chování, bezdrogová zóna či oddíl pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického a protialkoholního.

V rýnovické věznici si svůj trest odpykávalo v minulosti i několik těžkých zločinců. Kromě Jiřího Kajínka, který se po odsouzení na doživotí dočkal svobody poté, co mu udělil milost prezident Miloš Zeman, si tu několik let před ním odpykával v nejpřísnějším režimu svůj trest třeba Ladislav Winkelbauer.

Byl odsouzený na 23 let za vraždu svých dvou kompliců, s nimiž vydíral podnikatele, a které vyhodil s jejich autem do vzduchu. Do povědomí veřejnosti se zapsal především legendárním útěkem v roce 1995, policisté ho dopadli po sedmi měsících. Vězení nakonec opustil o pět let dříve, v roce 2014, pod jménem Ladislav Novák.

Podle generálního ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala počet vězněných neklesá, ale ani dramaticky nestoupá, spíše stagnuje.

„Vězeňská služba je přeplněná, potřebovali bychom novou moderní věznici. V současné době není výjimkou, když jsou vězni na celách po deseti, což není dobré. Ideální stav jsou maximálně dva, aby nedocházelo k šikaně,“ upřesnil Dohnal.

Celorepubliková statistika udává počet 21 800 vězňů, odsouzených i obviněných. Poslední dobou mezi nimi přibývají staří lidé a ženy. V České republice přitom existuje jediná čistě ženská věznice, a to ve Světlé nad Sázavou. Minimálně její pobočku by bylo zapotřebí někde postavit. Místa se teprve tipují.

V Libereckém kraji se ale podle Dohnala žádná výstavba nové věznice neplánuje. Ostatně v regionu jsou už tři, kromě Rýnovic také ve Stráži pod Ralskem a v Liberci.