Novorozenec nalezený v kontejneru v Liberci byl donošený a zdravý

„Soudní pitva prokázala, že dítě se narodilo v devátém měsíci, tedy bylo donošené a zdravé,“ uvedla mluvčí krajské policie Vlasta Suchánková (o nalezení dítěte zde).

Policie bude případ kvalifikovat buď jako vraždu dítěte, nebo vraždu novorozence matkou v rozrušení způsobeném porodem. Za první čin hrozí pachateli 15 až 20 let vězení, ve druhém případě je sazba nižší - tři až osm let.

Kriminalisté doufají, že by jim v pátrání po pachateli mohli pomoci řidiči taxislužby a městské hromadné dopravy včetně cestujících, kteří na místě zpozorovali cokoliv neobvyklého nebo podezřelého.

„Zajímají nás i řidiči s kamerami v autě. Prosíme, aby se na nás obrátili, kdyby cokoli zaznamenali. Byla by to pro nás velmi cenná informace,“ sdělil ředitel krajské policie Vladislav Husák.

Policisté oslovili i kolegy v Polsku a Německu

Policisté pracují i s variantou, že dítě mohl někdo do Liberce již mrtvé přivést. „Kvůli tomu, že je Liberecko příhraniční oblastí, je jednou z variant i ta, že sem to dítě dovezl někdo ze zahraničí, aby se tělíčka zbavil. Pátrání pak pro nás bude o to složitější,“ uvedl Husák.



„Nicméně jsme oslovili i naše kolegy z Polska a Německa i některé novináře a požádali je o spolupráci. Doufáme, že se nám podaří nějakou stopu zachytit,“ dodal.

Kriminalisty zajímá pohyb lidí a aut v místě nálezu, a to v časovém úseku od 10. února do 11:15 dne 11. února. Policisté se obracejí také na zaměstnance lékáren, kde neznámá žena mohla požadovat léky na poporodní komplikace nebo takové problémy alespoň konzultovat.

Do kontaktu s ní mohli přijít i zdravotníci, kteří jí mohli v nedávné době asistovat při domácím porodu, nebo byli o takovou pomoc požádáni.