Lesy podaly kvůli Czaroteku trestní oznámení, policie uznala jen přestupek

Trestní oznámení potvrdil vedoucí Lesní správy Ještěd Jiří Carda. Czarotek Free Party se na přelomu dubna a května konala na louce v katastru Liberce, sousední lesy ale patří do katastru Mníšku, přestupek proto řeší Chrastava.

Technoparty se podle policejních odhadů zúčastnilo kolem sedmi tisíc lidí, k dispozici však měli jen sedm toalet. Po účastnících zůstaly tuny odpadků. Pronajatou louku sice organizátoři uklidili, v lesích ale zůstaly.

Liberec udělil technařům pokutu deset tisíc

Obyvatele blízkého a vzdáleného okolí obtěžovala akce i nadměrným hlukem. Přestupky organizátorů bude projednávat i Liberec. Za porušení vyhlášeny o nočním klidu může město udělit pokutu do deset tisíc korun.

„Další pokuta hrozí od životního prostředí a až stotisícový postih za porušení vyhlášky o veřejném pořádku, protože organizátor akci řádně neohlásil,“ řekl liberecký primátor Tibor Batthyány (býv. ANO).

Také na radnici v Chrastavě se obraceli lidé se stížnostmi na nadměrný hluk.

„Bylo to slyšet i přes zavřená okna, my jsme ale jako město nic dělat nemohli, nebylo to na našem katastru,“ řekl senátor a starosta Chrastavy Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj).

Pokud by byla na pozemcích spadajících pod správu města, rozhodně by udělal vše pro to, aby party ukončil. „Argument, že šlo o soukromý pozemek, není argumentem. Šlo o veřejně přístupný pozemek bez ohledu na vlastníka. A legální nebyla, protože byla v rozporu s vyhláškou Liberce,“ řekl Canov.

Policii stála akce 850 tisíc korun

Policie do opatření kvůli technoparty nasadila desítky lidí a stálo ji to zhruba 850 tisíc korun. Postup policie, která v podstatě jen kontrolovala účastníky a dohlížela na bezpečnost považuje Canov za nebezpečný precedens.

„Policie tím deklarovala, že pokud vás bude málo, tak si nemůžete dovolit porušovat právní normy, ale pokud vás bude dost, tak klidně. A to je velmi špatný vzkaz. Jak bude moci městská policie někoho napomenout kvůli hluku, když oni se okamžitě začnou bránit tímhle argumentem a já se jim vůbec nebudu divit,“ řekl Canov.

Řešením je podle něj zákon, když porušování vyhlášek k zákroku policie v takových případech nestačí.