Po aféře s otravami krve musí záchranka vozit lidi z Frýdlantska do Liberce

„Uvažuje se o posílení záchranky, aby ta přeprava byla rychlejší,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka (ODS).

Frýdlantská nemocnice podle něj ale už dříve oznámila, že ukončí akutní chirurgickou péči od 21. prosince. Událost s otravami krve tak vše jenom urychlila.

Krajská nemocnice v Liberci přijala od středy devět z šestnácti pacientů, mužů a žen různého věku, kteří od pondělí do středy podstoupili v soukromé nemocnici ve Frýdlantu operační zákroky.

Osm lidí s otravou krve zůstává v Liberci, devátý je v jablonecké nemocnici. Mimo oddělení ARO a JIP je zatím jeden z devíti hospitalizovaných. Ostatní nadále potřebují intenzivní péči.

„Jejich stav je stabilizovaný, nicméně nadále vyžadují pobyt na jednotce intenzivní péče. Bude to trvat přes víkend,“ řekl primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Liberci Dušan Morman.

Všichni pacienti užívají širokospektrální kombinaci antibiotik a další podpůrnou léčbu. Nemocnice pacientům zároveň čistila krev.

Příčina otravy krve zatím není známá. Podle ministra zdravotnictví je na vině nejspíše kontaminace či závadné složení anestetika.

„Musí se provést kultivační vyšetření krve na přítomnost bakterií. Nelze podléhat různým americkým seriálům, že výsledky, co to mohlo způsobit, jsou do hodiny. Takhle to nefunguje,“ podotkl Sobotka.

Liberecký kraj vyjednává o koupi nemocnice

Nemocnici Frýdlant provozuje firma EUC (dříve Euroclinicum), která ji koupila v roce 2013. O dva roky později kvůli nedostatku lékařů uzavřela nemocnice lůžkové interní oddělení a přeměnila ho na lůžka následné péče.

Od dubna 2016 přestala v nemocnici fungovat akutní interní ambulance a nemocnice od té doby zajišťovala jen pohotovostní službu. Teď skončila i akutní chirurgie.

Ještě před pěti lety mělo zařízení 126 lůžek, dnes jich zůstává 80, z toho 35 je akutních, včetně lůžek JIP, a 45 následné péče.

Liberecký kraj vyjednává podle Sobotky o koupi nemocnice. Převzít by ji měla Krajská nemocnice Liberec, která slíbila i obnovení akutní péče.

„Záleží na tom, jak dopadne dohoda o koupi. Záměr je, aby tam byla akutní interna a akutní chirurgie 24 hodin denně,“ řekl Sobotka.

Zřejmě to ale nebude dříve než v polovině příštího roku. Ukončení akutní chirurgické péče je podle Sobotky pro 25 tisíc obyvatel Frýdlantského výběžku sice nepříjemné, ale v akutním stavu se o ně postarají v Krajské nemocnici Liberec. Ta je od Frýdlantu zhruba 27 kilometrů. Komplikované to ale může být v zimě, kdy často silnice blokují uvázlé kamiony.

