Policisté tvrdě zpacifikovali řidiče, podle soudu nešlo o trestný čin

Spoutaného řidiče nechali několik minut ležet na sněhu s obličejem vystříkaným slzným plynem. Obžaloba upozornila na to, že jeden z policistů pak do ležícího muže kopl.

Za nepřiměřený zákrok během silniční kontroly byli kvůli popsanému jednání stíháni dva policisté z Doks. Hrozilo jim až pětileté vězení za zneužití pravomoci úřední osoby a omezování osobní svobody. Teď se zdá, že případ končí.

Podle soudu byl k zákroku a zadržení řidiče důvod

Českolipský soud policisty Ondřeje Bínu i Přemysla Rückla zprostil obžaloby už loni. Krajský soud teď zamítl odvolání státního zástupce. Podle soudu nešlo o trestný čin. Konstatoval, že k zákroku a zadržení řidiče byl důvod.

Poškozený prý představoval během silniční kontroly pro policisty riziko.

„Tvrdíme od začátku, že k trestnímu stíhání policistů nemělo nikdy dojít. Policisté se nechovali brutálním způsobem. Pouze podle soudu pochybili tím, že měli některé skutečnosti uvést do úředního záznamu. V zásadě ale šlo o marginálie,“ komentoval rozhodnutí odvolacího soudu obhájce Jan Filip.

„Pokud policisté nějak pochybili, pak se skutek vůbec neměl dostat před soud. Policisty měli maximálně kázeňsky potrestat nadřízení,“ dodal Filip.

Státní zástupce označil jednání za policejní šikanu

Státní zástupce ale postup policistů nevnímá jako malicherné pochybení. Jednání hlídky při závěrečných řečech u okresního soudu označil za protizákonnou policejní šikanu. Zatím zvažuje, jestli se dovolá k Nejvyššímu soudu.

„Rozsudek ještě nemám nastudovaný. Nicméně jsem přesvědčený o tom, že tam nebyl zákonný důvod použít donucovací prostředky. Také kopat do spoutaného bezbranného člověka a ještě mu vystříkat obličej kasrem bylo podle obžaloby nepřiměřené a nedůvodné,“ tvrdí státní zástupce Martin Tvrdík.

Jedná se o jednu kauzu ze série případů, kdy zejména českolipští policisté stanuli před soudem za to, že u méně závažných přestupků nepřiměřeně používali donucovací prostředky.

Policista Bína stíhání policistů před časem kritizoval v rozhovoru pro MF DNES. Podle něj někteří kolegové kvůli strachu z následných postihů na používání donucovacích prostředků rezignovali a utrpěla tím jejich práce.

„Vím o řadě kolegů, kteří by prostě donucovák nepoužili, třeba jen v ohrožení života. Nechali by obrovský prostor pachateli, než by zakročili. Budou ho přemlouvat,“ upozornil policista Bína. Podobný postoj může dle něj snížit policii respekt.

Druhý kolega od policie odešel

Jeho kolega Rückl od policie odešel ještě před tím, než jej soud zprostil obžaloby. Své stíhání stejně jako kolega Bína považoval od začátku za nespravedlivé.

„Pokud vím, byl znechucen tím, jak se k němu nadřízení po těch letech kvalitní služby a nasazování života zachovali. Odměnou mu bylo dvouleté stíhaní, zastavený kariérní postup,“ řekl obhájce Jan Filip.

Policisté Bína a Rückl stavěli řidiče 23. ledna 2016 v noci u obce Tuhaň na Českolipsku. Řidič hned na zasněžené silnici nezastavil, dal jen výstražnými blikači najevo, že o policejním autu ví. Když jej policisté pomocí služebního vozu zablokovali, žádal, aby kontrola proběhla na bezpečnějším místě a pod osvětlením. Snažil se i volat na operační středisko.

Jeden z policistů jej ale začal tahat z auta a použil slzný plyn. Spolu s kolegou pak řidiče spoutal a nechal ležet ve sněhové břečce. Policisté se hájili tím, že muž sahal k řadicí páce a mohl odjet. Nevěděli prý, zda nesahá po zbrani.

Podle obžaloby pak jeden z policistů do ležícího muže kopl a znovu mu do obličeje stříkl slzný plyn.

Kopnutí se ale podle rozsudku českolipského soudu nepodařilo prokázat.

Policista jen připustil, že možná nohou ležícího muže kontroloval. „Soudu se zdá naprosto zbytečné, aby poškozený v té době ležel. Proto ani kontrola nohou nebyla v pořádku,“ zdůvodnil předchozí rozsudek soudce českolipského soudu Milan Vencl.