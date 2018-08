Technoparty na Liberecku zburcovala stát k návodu, jak tyto akce zastavit

Několikadenní peklo pro uši a tělesné schránky tisíců lidí v širokém okolí Mníšku, kde na přelomu dubna a května duněly soundsystémy technoparty Czarotek, pohnulo stát k reakci.

Urychlilo přípravu vzorové vyhlášky. Má pomoci všem obcím účinně se bránit nelegálním hudebním produkcím. Snahou je, aby bylo možné akci zastavit v zárodku, pokud organizátoři nesplní všechny podmínky.

Ministerská vyhláška má inspirovat obce

Obce, které problému dosud nečelily, nevědí, na co mají právo a jak by měly postupovat.

Podle Karla Bačkovského z ministerstva vnitra má být vyhláška návodem pro města a obce, jak by mohly vypadat jejich vlastní vyhlášky.

„Chtěli bychom tam popsat, jak mohou obce nastavovat parametry pro pořádání tohoto typu akcí. Jaké podmínky musejí být splněny, co mohou chtít po organizátorech nebo na jaký typ prostor to může dopadnout,“ nastínil Karel Bačkovský.

Vyhláška by podle něj měla obsahovat nejen povinnosti organizátora, jako je například zajištění dostatečného hygienického zázemí. Na akci u Mníšku přijelo na sedm tisíc lidí a účastníci měli k dispozici jen sedm toalet. Obsáhnout by měla i povinnosti účastníků.

„Aby neodjížděli z akcí pod vlivem návykových látek, aby se chovali řádně, dodržovali obecně závazné vyhlášky ve vztahu k nočnímu klidu nebo aby neobsazovali místa, kde nemají co dělat,“ zmínil Karel Bačkovský.

O tom, co by měla vyhláška obsahovat, ve čtvrtek v Liberci v sídle krajského úřadu diskutovali zástupci ministerstva a policie se starosty obcí i městskými úředníky. Tvůrci získané podněty zapracovávají do chystaného dokumentu.

„Chceme, aby reagoval na dosavadní zkušenosti z akcí, co už proběhly a problémy, jaké potkaly kolegy ze samosprávy nebo policie,“ zmínil Karel Bačkovský. Vzorová vyhláška by měla vyjít do několika měsíců.

Na setkání mimo jiné zaznělo, že libereckým úředníkům byla akce u Mníšku nahlášena jediný den před jejím konáním. Navíc na pozemku, na nějž se liberecká vyhláška nevztahuje. Nešlo totiž o veřejné prostranství, ale ornou půdu.

„Kromě toho, že se organizátor domluví s majitelem pozemku, tak také musí předložit ostatní dokumenty. Když je nebude mít, obec bude jen konstatovat, že oznamovací povinnost nebyla dodržena, protože nesplnil všechny náležitosti, které pořadatelství má. Je jedno, o jaký žánr jde,“ zmínil hejtman Martin Půta.

Hudba obtěžovala tisíce lidí

Na Czaroteku pět dní a čtyři noci dunělo a hlukem obtěžovalo tisíce lidí 25 sound systémů. Jen policisté zaznamenali přes dvě stě stížností na hluk. Lidé se zlobili na policisty, že nezasáhli. Akce se ale konala na soukromém pozemku se souhlasem majitele. Obešla se bez vážnějších deliktů. Organizátoři se dopustili jen přestupků proti veřejnému pořádku, když akci včas neohlásili a nedodrželi noční klid.

Policie tak nemohla proti organizátorům na soukromé louce zasáhnout. Přesto policii lidé vyčítali, že například nezabavovala elektrocentrály.

„Neobešlo by se to bez násilí. Nejsem si vědom ničeho, co bychom podcenili. Chceme se ale spolu s obcemi pokusit najít metodu, jak to celé posunout dál. Abychom si třeba příští rok mohli říci, že technoparty proběhla, ale lidé netrpěli,“ uvedl krajský policejní ředitel Vladislav Husák.

Letos v červnu policisté ukončili dvě nelegální technoparty na Jablonecku. Obě se obešly bez použití násilí. V Rychnově u Jablonce obsadilo asi šedesát technařů pozemek Lesů ČR. Policisté vyzvali účastníky, aby akci ukončili a místo opustili. Technaři uposlechli a odjeli. Policisté zabránili i konání nepovolené technoparty v Rádle.